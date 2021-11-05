شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور لتليفزيون الخليج 365: شريف أفضل من تاو.. وعلى لطفى مظلوم فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن على لطفى حارس مرمى فريق الاهلى تعرض للظلم بسبب عدم المشاركة بتشكيل الأهلى الأساسى فى مباراة القمة الليلة أمام الزمالك عقب الظهور بشكل قوى فى المباريات السابقة.

وتوقع خالد الغندور، خلال حديثه لـ"تليفزيون الخليج 365" مع محمد عراقى وأحمد عصام، أن مباراة القمة سوف تنتهى بالتعادل بين الأهلى والزمالك بسبب تقارب المستوى بين اللاعبين، والثنائى أحمد عبد القادر وعمار حمدى ليس لديهم الخبرة للمشاركة فى مباراة القمة.

وأشار خالد الغندور إلى أن محمد شريف مهاجم فريق الاهلى أفضل من زميله الجنوب أفريقى بيرسى تاو، وطريقة لعب موسيمانى لا تتوافق مع لاعبى الفريق الأحمر وحلول فريق الزمالك أقوى خلال اللقاء.