شكرا لقرائتكم خبر عن أوركسترا النور والأمل تقدم فقرة فنية باستاد القاهرة قبل مباراة القمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت أوركسترا النور والأمل فقرة فنية باستاد القاهرة الدولي قبل مباراة القمة المرتقبة بين الزمالك والأهلي، المقرر لها الثامنة مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرصت الأوركسترا على بدء فقراتها بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وبعدها قامت بعزف بعض المقطوعات الموسيقية المتنوعة قبل وصول الفريقين لملعب المباراة.

ويخوض الزمالك مباراة القمة بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - يوسف أوباما

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.