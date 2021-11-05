شكرا لقرائتكم خبر عن ستوديو تحليلى لقناة أون سبورت بنادى سيتى كلوب كفر الشيخ لمباراة القمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم، الجمعة، ستوديو تحليلى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز على استاد القاهرة الدولى داخل نادى سيتى كلوب فرع شبين الكوم.

وقدم الاستوديو التحليلى لمباراة القمة يحيى حمزة برفقة كل من محمد عبد الجليل نجم فريق الاهلى و الزمالك الأسبق و جمال حمزة نجم فريق الزمالك السابق والحديث عن مباراة القمة التي يتابعها أعضاء سيتى كلوب داخل مقر النادى بكفر الشيخ.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية عامة والكرة المصرية خاصة في الثامنة مساء الجمعة، نحو استاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، والتي تجمع الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

يدخل الأهلى اللقاء بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على الإسماعيلى برباعية نظيفة والبنك الأهلى بهدف نظيف، في المقابل حسم الزمالك أول مباراتين لصالحه أمام إنبى وطلائع الجيش بهدفين نظيفين على كلا الفريقين.

وواصل الأهلى صدارته لجدول الدورى برصيد 6 نقاط، متفوقا على الزمالك وبيراميدز أصحاب نفس الرصيد بفارق الأهداف، ويأتي الاتحاد السكندرى في المركز الرابع برصيد 4 نقاط متفوقا على غزل المحلة وسيراميكا بفارق الأهداف.