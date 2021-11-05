شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يمنح لاعبى سيراميكا يومين راحة قبل الاستعداد لاستئناف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا، لاعبى فريقه يومين راحة في بداية فترة توقف الدورة تزامنًا مع انطلاق التوقف الدولى، وذلك لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد البداية الجيدة للفريق هذا الموسم.

وجاء قرار هيثم شعبان مكافأة للاعبين، بعد تفادي الخسارة في أول 3 مباريات بالدوري هذا الموسم، حيث تعادل مع الجونة والمقاصة وفاز على الإسماعيلي وجمع 5 نقاط في انطلاقة الدورى.

وانتهت أمس الخميس، مباراة مصر المقاصة وسيراميكا بالتعادل السلبي في الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد المقاصة للنقطة الـ4 فى المركز الثامن، ويرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 5 في المركز الخامس بجدول الدوري.

ويستعد سيراميكا بعد الراحة لمباراة البنك الأهلى المقرر لها 18 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة من الدورى الممتاز هذا الموسم، وهي المباراة التي يعول عليها هيثم شعبان للعودة من جديد لسكة الانتصارات.