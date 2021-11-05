شكرا لقرائتكم خبر عن دخول منظم لجماهير مباراة القمة.. والسماح للملتزمين بإجراءات "تذكرتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت عملية دخول الجماهير مباراة الأهلي والزمالك التي تنطلق بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدورى الممتاز، سلاسة تامة بسبب التنظيم الرائع من شركة "تذكرتي" التي قامت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على المشجعين قبل دخول ملعب إستاد القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الثامن من مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري.

وأشاد الجمهور والمراقبون بالتنظيم الرائع وعملية دخول جماهير الفريقين التي تمت دون مشاكل ودون أي خروج عن النص.

ونجحت شركة "تذكرتي" في الخروج بعملية دخول الجماهير مدرجات إستاد القاهرة إلى بر الأمان بفضل إتباع الإجراءات السليمة التي منحت كل مشجع يحمل الـ"فان آي دي" وما يثبت حصول المشجع على لقاح كورونا، الحق في حضور المباراة دون أي إعتراض أو مشاكل.

وكانت شركة تذكرتي قد اصدرت، بياناً هاماً وضّحت من خلاله البوابات المخصصة في استاد لقاهرة الدولي لدخول جماهير الأهلي والزمالك، خلال قمة الكرة المصرية ، وجاء نص البيان كالتالي: جماهير كرة القدم الكرام يرجي العلم ان دخول مشجعي نادي الزمالك سيكون من بوابه "شارع النصر" و دخول مشجعي نادي الأهلي سيكون من بوابه "آل رشدان". نتمني لكم جمعياً مبارة رائعة!.