شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة عناق بين لاعبى الأهلى والزمالك قبل القمة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل لاعبو الأهلي والزمالك في وصلة عناق وحديث ودي جانبي علي هامش عمليات الإحماء والمعاينة للملعب التي يقوم بها لاعبو الفريقين قبل مباراة الأهلي والزمالك المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدورى.

ووصلت حافلة فريق الزمالك الي استاد القاهرة تمهيدا لخوض مباراة القمة امام الأهلي المقرر اقامتها في الثامنة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدورى.

وقام لاعبو الزمالك بمعاينة ارض الملعب عقب الوصول علي ان يعلن كارتيرون المدير الفني للفريق تشكيل المباراة بعد قليل.

و تقام الليلة مباراة قمة الكرة المصرية عندما يستضيف الزمالك نظيره الأهلي في قمة الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي تحظى بأهمية خاصة باعتبارها بطولة من نوع خاص والفوز بنقاطها الثلاث تمنح الفريق المنتصر دفعة معنوية في مشواره بالدوري.

الأهلي فاز على الإسماعيلي برباعية نظيفة وعلى البنك الأهلي بهدف نظيف في أول جولتين ، كما فاز الزمالك على أنبي وطلائع الجيش بثنائية نظيفة و في المباراتين.

من ناحية أخرى منح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة 6 أيام عقب مباراة القمة التى تجمع الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر الدورى، وذلك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها 19 نوفمبر الجارى ضمن مباريات الجولة الرابعة.

ويستغل لاعبو الزمالك الراحة فى الاستشفاء من ضغط المباريات المتتالي الفترة الأخيرة، حيث خاض الفريق 5 مباريات متتالية أمام توسكر الكيني ذهابا وإيابا و3 مباريات في الدوري أمام إنبي وطلائع الجيش والأهلي، فيما ينضم اللاعبون الدوليون للمنتخب الوطني الأحد المقبل استعدادا لمواجهتي أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم 2022.