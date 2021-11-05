شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتعادل مع فيوتشر 1 / 1 ويكتفى بالنقطة الثالثة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خطف فريق فيوتشر نقطة ثمينة من المصري البورسعيدي، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري العام.
تقدم فيوتشر عن طريق مهاجمه مروان محسن في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، وتعادل للمصرى حسن على من ضربة جزاء في الدقيقة 77، تحصل عليها أحمد الشيخ لاعب الفريق البورسعيدى.
رفع فيوتشر بهذا التعادل رصيده إلى النقطة الرابعة، بعدما فازعلى فاركو وخسر من الاتحاد السكندرى وتعادل مع المصرى، فيما خطف المصرى النقطة الثالثة، بعدما اكتفى بالتعادل في أول 3 جولات مع غزل المحلة وسموحة وفيوتشر.
وجاء تشكيل المصري على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد مسعود، وخط الدفاع: كريم العراقى وعمرو موسى وأحمد علاء وحسن على، وخط الوسط: فريد شوقى وإيزى إميكا وإلياس الجلاصى، وفي خط الهجوم: محمد عنتر وأوستن أموتو ومحمد جريندو.
فيما جاء تشكيل الفريق كالتالي: حارس المرمى : محمود جنش، والدفاع: جوناثان نجويم ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي وعمر كمال عبد الواحد، والوسط: غنام محمد وكريم نيدفيد وامامهما احمد رفعت ومصطفى البدري وايمن الصفاقسي، وفي الهجوم: مروان محسن