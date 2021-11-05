شكرا لقرائتكم خبر عن شرخ فى الأنف سر استبعاد شديد قناوى من مواجهة المصري وفيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد معين الشعبانى المدير الفنى لفريق المصرى البورسعيدي، لاعبه أحمد شديد قناوي، من التشكيل الأساسى للفريق قبل ساعات من المباراة التى تجمع الفريقين حاليا بالدورى على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدورى العام.

وجاء قرار الاستبعاد بسبب إصابة اللاعب بشرخ فى الأنف، خلال التدريبات التى خاضها الفريق استعدادا لمواجهة فيوتشر بحثا عن الفوز الأول بالدورى.

المصرى البورسعيدى تعادل فى أول جولتين مع غزل المحلة وسموحة، فيما فاز فيوتشر على فاركو وخسر من الاتحاد السكندرى ويبحث عن فوزه الثانى بالمسابقة مستغلا حالة عدم الاستقرار التى يعانى منها المصري.

وجاء تشكيل المصرى على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد مسعود، وخط الدفاع: كريم العراقى وعمرو موسى وأحمد علاء وحسن على، وخط الوسط: فريد شوقى وإيزى إميكا وإلياس الجلاصى، وفى خط الهجوم: محمد عنتر وأوستن أموتو ومحمد جريندو.

وطالب معين الشعباني، المدير الفنى للمصري، لاعبى الفريق البورسعيدي، بضرورة تحقيق الانتصار الأول فى الدورى العام بعد التعادل فى أول جولتين أمام غزل المحلة ثم سموحة، لمنح الفريق دافع إيجابى قبل استكمال مشوار كأس الكونفدرالية.