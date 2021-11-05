شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن يمثل مصر فى كونجرس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام إسبانيا 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المدرب والحكم الدولي، المحترف محمد محسن، فى اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكمال الأجسام في إسبانيا للمرة الثالثه على التوالي كممثل للمقعد المصري بناءً على اختيار الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام ورئيس الاتحادين العربى والإفريقى والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولى.

من جهته أعرب الحكم الدولي المحترف محمد محسن عن سعادته باختياره من قبل الدكتور عادل فهيم ليكون ممثل مصر في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكمال الأجسام في سانتا سوزانا اسبانيا ٢٠٢١ بمشاركة ممثلين اكتر من ١٢٠ دولة في الكونجرس الدولي.

وأضاف "محسن" أن هذه المره الثالثه علي التوالي الذي يتم فيها اختياري لتمثيل مصر والمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكمال الأجسام حيث انني شاركة في اجتماع الفجيره الامارات العربيه المتحده ٢٠١٩ وسانتا سوزانا اسبانيا ٢٠٢٠، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع والعمل من أجل مصرنا ورفع علم مصر في كل المحافل الدولية القادمه.