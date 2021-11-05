جماهير الأهلى والزمالك تشعل الأجواء فى استاد القاهرة.. فيديو

القاهرة - سامية سيد -

أشعلت جماهير الزمالك مدرجات استاد القاهرة الدولي قبل مباراة القمة ضد الأهلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري، ورددت "اوووه زملكاوي" وردت جماهير الأهلي التي تفاعلت مع الأجواء ورددت هتافاتها الخاصة "أهلاوي".

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة القمة كلاً من:

حارس مرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ومحمد شريف.