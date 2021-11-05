شكرا لقرائتكم خبر عن أول حكم مساعد احتياطي فى الدورى يكشف دوره بمباراة القمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف سامى هلهل، الحكم المساعد الاحتياطي، دوره فى القمة 123 المقرر إقامتها فى الثامنة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى موضحا أن سيكون متواجد بجوار الحكم الرابع ومراقب المباراة.
وقال هلهل فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، "الحكم المساعد الاحتياطي له دور لو حدث أى ظرف لمساعدين المباراة يتم الاستعانة به".
وأضاف هلهل، "المساعد الاحتياطي موجود في كل دوريات العالم والبطولات الكبيرة ولكن التجربة جديدة على الشارع المصري ونتمنى أن تليق المباراة ت بالتحكيم المصري بدعم اتحاد الكرة ولجنة الحكام".
و أعلنت لجنة الحكام الرئيسية تعيين الحكم الدولى محمدعادل لإدارة مباراة الأهلى والزمالك المقرر لها الثامنة مساء اليوم فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، و التى تحمل رقم 123 فى مباريات القمة، المقرر إقمتها باستاد القاهرة.
ويعاون محمد عادل، أحمد حسام مساعد أول و يوسف البساطي مساعد ثاني وأمين عمر حكم رابع وأحمد الغندور حكم var وعبد العزيز السيد مساعد var .
- 43 عاما هو عمره ، حيث أنه مواليد عام 1978
- 2018 حصل على الشارة الدولية ، أى منذ 3 سنوات فقط
- يعمل بجانب التحكيم كضابط فى قطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية
- شارك فى تحكيم دورة الالعاب الافريقية التى أقيمت بالمغرب 2019
- تم اختياره من الاتحاد العربى للمشاركة فى إدارة كأس العرب أغسطس الماضى .
- 17 مباراة أدارها محمد عادل للأهلى فاز فى 13 وتعادل 3 مرات ، وخسر مرة واحدة
- 18 مباراة ادارها للزمالك حقق الفوز فى 12 وتعادل فى مواجهتين ، وخسر مرتين
- 55 بطاقة صفراء أشهرها فى مباريات الاهلى و الزمالك
- 5 كروت حمراء أشهرها للاعبى الفريقين فى مجموع المباريات
- 11 ركلة جزاء احتسبها فى مبارياته مع الفريق الأحمر و الأبيض