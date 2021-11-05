شكرا لقرائتكم خبر عن أول حكم مساعد احتياطي فى الدورى يكشف دوره بمباراة القمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سامى هلهل، الحكم المساعد الاحتياطي، دوره فى القمة 123 المقرر إقامتها فى الثامنة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى موضحا أن سيكون متواجد بجوار الحكم الرابع ومراقب المباراة.

وقال هلهل فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، "الحكم المساعد الاحتياطي له دور لو حدث أى ظرف لمساعدين المباراة يتم الاستعانة به".

وأضاف هلهل، "المساعد الاحتياطي موجود في كل دوريات العالم والبطولات الكبيرة ولكن التجربة جديدة على الشارع المصري ونتمنى أن تليق المباراة ت بالتحكيم المصري بدعم اتحاد الكرة ولجنة الحكام".