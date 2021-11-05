شكرا لقرائتكم خبر عن القمة 123.. أشرف بن شرقى يبحث عن هدفه الأول أمام الأهلى بقميص الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث المغربى أشرف بن شرقى جناح نادى الزمالك، عن هدفه الأول في شباك الأهلى، في المباراة التي ستقام في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام.

وخاض أشرف بن شرقى 6 مباريات قمة حتى الآن مع الزمالك، لم ينجح في هز شباك الأهلى من قبل بقميص الأبيض، 3 مباريات في الدورى ومواجهتان في السوبر المحلى، وواحدة في دورى أبطال أفريقيا.

وقاد الزمالك للفوز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر 3 مواجهات، ولكنه لم يسجل أي أهداف، واكتفى بصناعة هدف واحد خلال الـ6 مباريات، ويأمل في هز شباك الأهلى في القمة 123 المقرر لها الجمعة المقبل.

يدخل الأهلى اللقاء بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على الإسماعيلى برباعية نظيفة والبنك الأهلى بهدف نظيف، في المقابل حسم الزمالك أول مباراتين لصالحه أمام إنبى وطلائع الجيش بهدفين نظيفين على كلا الفريقين.

وواصل الأهلى صدارته لجدول الدورى برصيد 6 نقاط، متفوقا على الزمالك وبيراميدز أصحاب نفس الرصيد بفارق الأهداف، ويأتي الاتحاد السكندرى في المركز الرابع برصيد 4 نقاط متفوقا على غزل المحلة وسيراميكا بفارق الأهداف.