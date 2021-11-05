شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. مباراة القمة بين الزمالك والأهلي على كورة بلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض موقع كورة بلس بثا مباشرا لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي المقرر انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدورى والتي ستقام علي استاد القاهرة.

وأعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل المباراة والذي يضم كلا من:

حراسة المرمي : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - أكرم توفيق

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - أليو ديانج

خط الهجوم : بيرسي تاو - ومحمد شريف - محمد مجدي قفشة

فيما أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل المباراة والذي يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع : محمود علاء، محمود حمدي الونش، حمزة المثلوثي وأحمد فتوح.

الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم أوباما، أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد.

ويدخل الأهلي والزمالك المباراة ويحمل كل منهما 6 نقاط في رصيده بجدول الدوري، من مباراتين، حيث فاز الأهلي علي كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي في الجولتين الاولي والثانية، بينما فاز الزمالك علي كل من انبي وطلائع الجيش في ذات الجولتين.

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