شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتقدم بهدفين على إنبى في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق غزل المحلة بقيادة محمد عودة على نظيره إنبى بهدفين مقابل لا شيء من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ستاد المحلة ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وأحرز الأهداف لفريق غزل المحلة عن طريق المهاجم يحيى عبدة في الدقيقة 16 بينما جاء الهدف الثانى عن طريق صلاح "ريكو" لاعب إنبى بالخطأ في مرماه.

وجاء أحداث الشوط الاول سيطرة تامة من قبل لاعبى غزل المحلة على مجريات اللقاء بينما حاول لاعبى إنبى من تسجيل هدف تقليل الفارق .

وجاء تشكيل غزل المحلة بقيادة محمد عودة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: يحيى حامد، معاذ الحناوي، محمد كماتشو، السيد الشبراوي

خط الوسط: أحمد عفيفي، حميد ماو

وامامهما: فوافي، عبده يحيى، ابراهيما كونيه

خط الهجوم: احمد غنيم

بينما جاء تشكيل إنبى بقيادة حلمى طولان كالتالى :

محمود جاد، علي فوزي، ابراهيم يحيي، مصطفي شلبي، صلاح ريكو، محمد اسماعيل، مروان داودا، أحمد العجوز، جون ايبوكا، دينوبيتر، مصطفي شكشك.