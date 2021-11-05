شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر لـ"تليفزيون الخليج 365": عودة الشناوى طبيعية واستبعاد كهربا فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسلام الشاطر، نجم فريق الأهلى السابق، أن عودة محمد الشناوى حارس مرمى الفريق الأحمر للتشكيل الأساسى أمام الزمالك فى مباراة القمة أمر طبيعى لامتلاكة الخبرة الكبيرة في هذه المباريات المهمة.

وأوضح إسلام الشاطر، خلال حديثة لـ" تليفزيون الخليج 365" مع محمد عراقى وأحمد عصام، أن استبعاد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلى من قائمة الفريق أمام الزمالك أمر فنى، ولا يوجد أزمة بين اللاعب والمدير الفني الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى .

وأشار إسلام الشاطر إلى أن إسناد إدارة المباراة القمة لطاقم مصري أمر طبيعى، وهذا الأمر حدث قبل ذلك، ولم تحدث أزمات، وخوض المباراة في بداية الدورى ميزه للحكم وأتمنى من الحكم محمد عادل الهدوء في المباراة ة التركيز والاستعانة بالفار للحكم على بعض الكرات الهامة لتحقيق العدالة.