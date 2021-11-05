شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتقدم على المصرى البورسعيدى بهدف مروان محسن بالشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق فيوتشر الشوط الأول من مباراته مع نظيره المصري البورسعيدي، متقدمًا بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري العام.

جاء الهدف عن طريق مروان محسن مهاجم فيوتشر في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول.

المصري البورسعيدى تعادل في أول جولتين مع غزل المحلة وسموحة، فيما فاز فيوتشر على فاركو وخسر من الاتحاد السكندري ويبحث عن فوزه الثاني بالمسابقة مستغلا حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها المصري.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد مسعود، وخط الدفاع: كريم العراقى وعمرو موسى وأحمد علاء وحسن على، وخط الوسط: فريد شوقى وإيزى إميكا وإلياس الجلاصى، وفي خط الهجوم: محمد عنتر وأوستن أموتو ومحمد جريندو.

فيما جاء تشكيل الفريق كالتالي: حارس المرمى : محمود جنش، والدفاع: جوناثان نجويم ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي وعمر كمال عبد الواحد، والوسط: غنام محمد وكريم نيدفيد وامامهما احمد رفعت ومصطفى البدري وايمن الصفاقسي، وفي الهجوم: مروان محسن

من ناحيته، يبحث فيوتشر هن تصحيح المسار، بينما يسعى المصري إلى حصد أول ثلاث نقاط في الدوري العام، وطالب علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، لاعبي الفريق، بضرورة استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة في اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري، ومن المقرر أن يعود سعد سمير إلى قيادة فيوتشر في اللقاء بعد تعافيه من الإصابة القوية التي تعرض لها في افتتاح الدوري أمام فاركو.

وعلى الجانب الآخر طالب معين الشعباني، المدير الفني للمصري، لاعبي الفريق البورسعيدي، بضرورة تحقيق الانتصار الأول في الدوري العام بعد التعادل في أول جولتين أمام غزل المحلة ثم سموحة، وذلك لمنح الفريق دافع إيجابي قبل استكمال مشوار كأس الكونفدرالية.