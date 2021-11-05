شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الرياضية بالاتحاد الدولي للغوص يشيد بتنظيم مصر كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ميشيل جونار رئيس اللجنة الرياضية بالاتحاد الدولي للغوص عن سعادته الكبيرة باحتضان مصر لنهائيات منافسات كأس العالم لسباحة الزعانف، موجها الشكر لمصر على اهتمامها بالمنشآت الرياضية التي ميزتها عن غيرها من دول العالم في جذبها للاحداث العالمية في رياضات الغوص.

وأشاد ميشيل جونار بالتنظيم الرائع للبطولة مثمنا دور الاتحاد المصري للغوص في توسيع قاعدة الممارسة العامة لهذه الرياضة، واصفا الاتحاد المصري للغوص "بأنه صاحب خبرة كبيرة" في تنظيم تلك البطولات.

وأضاف، مدينة شرم الشيخ لها سمعه عالمية كوجهة سياحية كبيرة لافتا الي أن بطولة العالم السابقة والتي اقيمت عام 2019 كان لها "عظيم الاثر لدينا" وتركت صورة ذهنية جيدة في حسن التنظيم و الاستعداد الدائم لنجاح البطولات خاصة مع التواجد الكبير من جانب الدول الاجنبية والعربية المشاركة بالبطولة.

كما اشاد رئيس اللجنة الرياضية بالاتحاد الدولي بالفرق المصرية مؤكدا انها في تطور مستمر جعلها واحدة من افضل الدول حصدا للبطولات السابقة و التي اقيمت في كولومبيا و امريكا و ايطاليا.

واختتم ان الانتخابات التي اقيمت الاسبوع الماضي هنا في شرم الشيخ اختارت سامح الشاذلي عضوا بالمكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي "يعتبر اختيار موفق لما يتمتع به من خبرة كبيرة باتحاد الغوص".