شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يعود للتهديف فى الدوري بعد غياب 393 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى فيوتشر، للتهديف فى بطولة الدورى المصرى بعد غياب 393 يوما، حيث نجح اللاعب فى تسجيل الهدف الأول لفيوتشر في مرمى نظيره المصري البورسعيدي فى المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدورى العام.

وتعود آخر أهداف مروان محسن فى بطولة الدورى المصرى مع الأهلى عندما سجل ثنائية في شباك إنبى يوم 7 أكتوبر 2020 أى ما يقرب من عاماً و28 يوما.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: حارس المرمى : محمود جنش، والدفاع: جوناثان نجويم ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي وعمر كمال عبد الواحد، والوسط: غنام محمد وكريم نيدفيد وامامهما احمد رفعت ومصطفى البدري وايمن الصفاقسي، وفي الهجوم: مروان محسن.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد مسعود، وخط الدفاع: كريم العراقى وعمرو موسى وأحمد علاء وحسن على، وخط الوسط: فريد شوقى وإيزى إميكا وإلياس الجلاصى، وفي خط الهجوم: محمد عنتر وأوستن أموتو ومحمد جريندو.

من ناحيته، يبحث فيوتشر عن تصحيح المسار بينما يسعى المصري لحصد أول ثلاث نقاط في الدوري العام، وطالب علي ماهر المدير الفني لفيوتشر، لاعبي الفريق، بضرورة استعادة نغمة الانتصارات بعد الخسارة في اللقاء الماضي أمام الاتحاد السكندري، ومن المقرر أن يعود سعد سمير إلى قيادة فيوتشر في اللقاء بعد تعافيه من الإصابة القوية التي تعرض لها في افتتاح الدوري أمام فاركو.

وعلى الجانب الآخر طالب معين الشعباني، المدير الفني للمصري، لاعبي الفريق البورسعيدي، بضرورة تحقيق الانتصار الأول في الدوري العام بعد التعادل في أول جولتين أمام غزل المحلة ثم سموحة، وذلك لمنح الفريق دافع إيجابي قبل استكمال مشوار كأس الكونفدرالية.