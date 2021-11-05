شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي لمباراة القمة.. شريف وبيرسي تاو فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة القمة كلاً من:

حارس مرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ومحمد شريف.

وعقد بيتسو موسيماني محاضرة للاعبين فى فندق الإقامة قبل التحرك لإستاد القاهرة لخوض مباراة القمة ، وقام المدير الفنى خلال المحاضرة بمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب للظهور بشكل مميز خلال مباراة الزمالك.

وكان الأهلى قد دخل معسكرًا مغلقًا الأربعاء الماضي، بعدما خاض مباراة ودية أمام فريق المرج فاز بها بهدفين لهدف.