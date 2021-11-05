شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد وأوباما وبن شرقي يقودون تشكيل الزمالك أمام الأهلي فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر لها الثامنة مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي ، محمود علاء ، محمود الونش ، احمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد ، إمام عاشور

خط الهجوم : أوباما ، زيزو، أشرف بن شرقي ، عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد عواد ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد أشرف روقا ومصطفى فتحي وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيف الدين الجزيري.

و تقام الليلة مباراة قمة الكرة المصرية عندما يستضيف الزمالك نظيره الأهلي في قمة الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي تحظى بأهمية خاصة باعتبارها بطولة من نوع خاص والفوز بنقاطها الثلاث تمنح الفريق المنتصر دفعة معنوية في مشواره بالدوري.

الأهلي فاز على الإسماعيلي برباعية نظيفة وعلى البنك الأهلي بهدف نظيف في أول جولتين ، كما فاز الزمالك على أنبي وطلائع الجيش بثنائية نظيفة و في المباراتين.

من ناحية أخرى منح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة 6 أيام عقب مباراة القمة التى تجمع الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر الدورى، وذلك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها 19 نوفمبر الجارى ضمن مباريات الجولة الرابعة.

ويستغل لاعبو الزمالك الراحة فى الاستشفاء من ضغط المباريات المتتالي الفترة الأخيرة، حيث خاض الفريق 5 مباريات متتالية أمام توسكر الكيني ذهابا وإيابا و3 مباريات في الدوري أمام إنبي وطلائع الجيش والأهلي، فيما ينضم اللاعبون الدوليون للمنتخب الوطني الأحد المقبل استعدادا لمواجهتي أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم 2022.