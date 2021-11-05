شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات الدورى تهدد 3 لاعبين بالإطاحة من قائمة المنتخب أمام أنجولا والجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش لمواجهتى أنجولا والجابون فى إطار الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر.

ويلتقى منتخب مصر مع أنجولا يوم 12 نوفمبر الجارى في الأراضى الأنجولية، ويعود لاستضافة الجابون يوم 16 نوفمبر في نفس الشهر على استاد القاهرة في الجولة الأخيرة من التصفيات الأولى.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بعد 3 انتصارات وتعادل، متفوقا على ليبيا صاحب المركز الثانى بـ6 نقاط، ويأتي الجابون في المركز الثالث بـ4 نقاط وأخيرا أنجولا في المركز الأخير بـ3 نقاط.

وشهدت مباريات الدورى في أول جولتين ابتعاد بعض اللاعبين عن المشاركة مع أنديتهم بشكل أساسى وتراجع مستوى آخرين فى اللقاءين، ما يهدد بقاءهم فى قائمة المنتخب المقبلة أمام أنجولا والجابون.

ونستعرض أبرز 3 لاعبين مهددون بالابتعاد عن قائمة المنتخب أمام أنجولا والجابون:

محمد بسام

تلقى محمد بسام حارس نادى طلائع الجيش 5 أهداف في أول مباراتين أمام البنك الأهلى والزمالك، وظهر بمستوى أقل من الموسم الماضى، في الوقت الذى تألق فيه أكثر من حارس في باقى الأندية مما يهدد بقاءه في القائمة.

باهر المحمدى

يعيش باهر المحمدة مدافع نادى الإسماعيلى فترة من عدم الاتزان الفني خلال مباراتي الإسماعيلى في الدورى والتي خسرهما الفريق، وظهر باهر بمستوى ضعيف خاصة في مباراة الأهلى التي شهدت العديد من الأخطاء للمدافع الدولى ما يهدد بقاءه فى قائمة الفراعنة المقبل.

ياسر إبراهيم

يعد ياسر إبراهيم مدافع النادى الأهلى أكثر اللاعبين المهددين بعدم التواجد فى قائمة المنتخب، بعد ابتعاده عن تشكيل الاهلى في أول مباراتين أمام الإسماعيلى والبنك، ومن المؤكد أن تخلو القائمة من اسم لعدم المشاركة في أي دقيقة حتى الآن مع الأهلى.