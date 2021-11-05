شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكم مباراة القمة: نتمناها مشرفة لكل عناصر اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عادل حكم مباراة القمة أن مباراة اليوم مهمة وسوف نرد على المشككين فى إمكانيات التحكيم المصرى قائلا، "الرد سوف يكون فى الملعب".

وطالب محمد عادل، فى تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت، الجمهور بالثقة فى التحكيم المصرى خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أنه سيتم تقديم مباراة كبيرة للوطن العربى والأفريقى، مشيرا إلى أن حضور الجمهور لم يمثل ضغطا عليه ولكن هذا الأمر جيد للاعبى الفريقين.

و أعلنت لجنة الحكام الرئيسية تعيين الحكم الدولى محمدعادل لإدارة مباراة الأهلى والزمالك المقرر لها الثامنة مساء اليوم فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، و التى تحمل رقم 123 فى مباريات القمة، المقرر إقمتها باستاد القارة.

ويعاون محمد عادل، أحمد حسام مساعد أول و يوسف البساطي مساعد ثاني وأمين عمر حكم رابع وأحمد الغندور حكم var وعبد العزيز السيد مساعد var .

- 43 عاما هو عمره ، حيث أنه مواليد عام 1978

- 2018 حصل على الشارة الدولية ، أى منذ 3 سنوات فقط

- يعمل بجانب التحكيم كضابط فى قطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية

- شارك فى تحكيم دورة الالعاب الافريقية التى أقيمت بالمغرب 2019

- تم اختياره من الاتحاد العربى للمشاركة فى إدارة كأس العرب أغسطس الماضى .

- 17 مباراة أدارها محمد عادل للأهلى فاز فى 13 وتعادل 3 مرات ، وخسر مرة واحدة

- 18 مباراة ادارها للزمالك حقق الفوز فى 12 وتعادل فى مواجهتين ، وخسر مرتين

- 55 بطاقة صفراء أشهرها فى مباريات الاهلى و الزمالك

- 5 كروت حمراء أشهرها للاعبى الفريقين فى مجموع المباريات

- 11 ركلة جزاء احتسبها فى مبارياته مع الفريق الأحمر و الأبيض