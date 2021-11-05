ثلاثية جديدة لـ"المحلة" على حساب إنبي.. وتعادل ثالث لـ "المصري" أمام "فيوتشر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق فريق غزل المحلة فوزًا كبيرًا أمام نظيره إنبي، بثلاثية نظيفة، خلال المبارة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 3 من الدوري.

وتقدم غزل المحلة بعد مرور 16 دقيقة عن طريق لاعبه عبدالقادر يحيى قبل أن يُسجل لاعب إنبي صلاح عاطف هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني حصل غزل المحلة على ركلة جزاء في الدقيقة 70 سددها لاعبه أحمد غنيم بنجاح في مرمى إنبي.

وكان المحلة قد فاز في مباراته بالجولة الثانية أمام نظيره إيسترن كومباني بثلاثية مقابل هدفين.

وخطف فريق المصري تعادلاً أمام نظيره فيوتشر، خلال المباراة التي جمعتهما في التوقيت ذاته ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وتقدم مروان محسن لفريق فيوتشر في الدقيقة 45 قبل أن يُسجل حسان علي التعادل للمصري من ركلة جزاء في الدقيقة 78.

ولم يفز أو يُهزم المصري خلال الجولات الثلاث الأولى بالدوري، فقد تعادل أمام غزل المحلة بهدف لكل فريق في الجولة الأولى ثم تعادل سلبيًا أمام سموحة قبل تعادل اليوم أمام فيوتشر.