مباشر.. قمة الدوري.. الزمالك 0-0 الأهلي.. انطلاق المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة القمة والتي تقام على ملعب "استاد القاهرة" بين الزمالك والأهلي، في إطار الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري.

الزمالك في طريق حملة الدفاع عن اللقب استطاع في أول جولتين تحقيق الفوز على حساب إنبي ثم طلائع الجيش بنتيجة (2-0)، في المقابل تغلب الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة (4-0)، ثم البنك الأهلي بنتيجة (1-0).

تشكيل الزمالك: محمد أبو جبل - أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي - طارق حامد - إمام عاشور - أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - عمر السعيد.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - أكرم توفيق - أليو ديانج - حمدي فتحي - عمرو السولية - بيرسي تاو - محمد مجدي "أفشة" - محمد شريف.

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