سيدات وادي دجلة تحققن فوزا تاريخيا في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

حقق فريق وادي دجلة النسائي فوزا تاريخيا على ماندي المالي بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أفريقيا للسيدات، مساء اليوم الجمعة.

فوز وادي دجلة على ماندي جاء في أول مباراة في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، التي أطلقها مؤخرا الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

أقيمت المباراة على ملعب الدفاع الجوي، وافتتحت سيدات دجلة التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة عن طريق نهى عبد العزيز من ركلة جزاء، وأضافت فاتوماتا دوكوريه الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة.

وسجلت أوا تراوري هدف تقليص الفارق لفريق ماندي في الدقيقة 32، قبل أن تختتم جاسمين زاشويجا ثلاثة وادي دجلة في الدقيقة 49.

وحصدت هيام عبد اللطيف، لاعبة وسط وادي دجلة، جائزة أفضل لاعبة في المباراة، بعدما قدمت تمريرة حاسمة جاء منها هدف فريقها الثاني.

وبهذا حصد وادي دجلة 3 نقاط يعتلي بها صدارة ترتيب المجموعة الأولى، التي تضم أيضا مالابو كينجز من غينيا الاستوائية وهاساكاس الغاني.

صاحبات الضيافة

تقام المرحلة الختامية لبطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات في مصر بنظام التجمع، وذلك خلال الفترة بين 5 و19 نوفمبر الحالي.

ويشارك وادي دجلة في البطولة كممثل وحيد لمصر باعتباره صاحب الضيافة، علما بأنه لم ينخرط في مرحلة التصفيات التي أقيمت بين شهري يوليو وسبتمبر الماضيين.

فريق سيدات وادي دجلة يعد أحد أفضل فرق كرة القدم النسائية في مصر وقارة أفريقيا، وهو الأكثر تتويجا بلقب الدوري المصري بواقع 12 لقبا في إجمالي 18 موسما.

كذلك حصدت سيدات وادي دجلة بطولة كأس مصر 5 مرات، فضلا عن الحضور القوي للنادي في بطولات اللاعبات الناشئات محليا وقاريا.