"عودة أوباما".. تعرف على تشكيل الزمالك ضد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، التشكيل الذي سيبدأ به مباراة الأهلي، في قمة الأسبوع الثالث من مسابقة دوري we المصري.

تشكيل الزمالك شهد عودة يوسف إبراهيم "أوباما" بعدما غاب عن مباراة طلائع الجيش الأخيرة بسبب الإصابة.

وجاء مشاركة "أوباما" ليكون على حساب مصطفى فتحي، ليلعب بجوار الثنائي أحمد سيد "زيزو"، والدولي المغربي أشرف بنشرقي.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط الدفاعي: إمام عاشور - طارق حامد.

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد عواد ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد أشرف روقا ومصطفى فتحي وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيف الدين الجزيري.

ويمتلك الزمالك في رصيد ست نقاط بعد الفوز في أول جولتين أمام إنبي وطلائع الجيش بنتيجة (2-0).

في المقابل، يمتلك الأهلي أيضًا ست نقاط بالفوز على الإسماعيلي بنتيجة (4-0)، والبنك الأهلي بنتيجة (1-0).