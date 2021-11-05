تشكيل الأهلي.. شريف وتاو يهاجمان الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في الجولة 3 في بطولة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة.

موسيماني يدفع بقوته الهجومية الضاربة بمشاركة الثنائي محمد شريف وبيرسي تاو في الهجوم بمعاونة محمد مجدي أفشة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي، أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي "أفشة"، بيرسي تاو، محمد شريف.

الأهلي يلعب بطريقة (3-4-3) بالاعتماد على حمدي فتحي كمدافع ثالث إلى جوار أيمن أشرف وبدر بانون، بينما يتكون الشكل الهجوم من جناحين ومهاجم وحيد، ويتحول إلى شكل هرمي رأسه أفشة وقاعدته الهجومية شريف وتاو.