بالفيديو.. تصدي خيالي للهاني سليمان حارس سموحة أمام ايسترن كومباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تألق الهاني سليمان حارس مرمى نادي سموحة السكندري، خلال مواجهة فريقه أمام فريق ايسترن كومباني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الدقيقة 40 من عمر المباراة، تصدي خيالي للهاني سليمان الذي منع محمد الفيل لاعب ايسترن كومباني، من التسجيل عن طريق ضربة رأسية.

وتمكن الهاني سليمان من التصدي لتسديدتين متتاليتين من نفس اللاعب وهو مستلقي على أرض الملعب، بعد تصديه للكرة الرأسية، قبل أن يشتتها مدافع سموحة إلى خارج الملعب.

جدير بالذكر أن سموحة متقدم على فريق ايسترن كومباني بهدف عن طريق مروان حمدي في الدقيقة 39 من زمن اللقاء.