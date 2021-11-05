مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك في الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 5-11-2021.

يفتح استاد القاهرة الدولي ابوابه اليوم للقمة رقم 123 بين الزمالك وضيفه الاهلي، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري الممتاز 2021/2022.

والتقى الاهلي مع الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز في 122 مباراة سابقة، فاز المارد الأحمر 46 مرة، فيما حقق الفارس الأبيض 27 انتصارًا، بينما سيطر التعادل على 49 مناسبة.

ويتفوق الاهلي في لقاءات القمة خلال شهر نوفمبر، حيث حقق 7 انتصارات من إجمالي 16 مباراة، في المقابل فاز الزمالك 3 مرات خلال مباريات القمة في الشهر ذاته، وخيم التعادل على 6 مواجهات.

وسيكون لقاء القمة اليوم بمثابة صراع مثير بين الزمالك والاهلي قبل التوقف الدولي، حيث حصل الفريقين على العلامة الكاملة بانتصارين في أول جولتين، ويتصدر المارد الأحمر جدول الترتيب بفارق الاهداف عن الفارس الأبيض.

وحقق الزمالك الفوز على إنبي وطلائع الجيش بنفس النتيجة (2-0) بتوقيع أحمد سيد زيزو وعمر السعيد في الجولة الأولى والثانية على الترتيب.

في المقابل حصد الاهلي الفوز الأول على حساب الاسماعيلي بنتيجة (4-0)، بتوقيع بيرسي تاو هدفين، وعلي معلول وأحمد عبدالقادر، ثم تغلب على البنك الأهلي بهدفٍ دون رد سجله المهاجم محمد شريف.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي والزمالك من الحكم المصري «محمد عادل»، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت سلطنة عمان.

وينقل بث مباشر مباراة الاهلي والزمالك على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المخضرم «مدحت شلبي» على الصوتية الأولى، والمعلق الرياضي «حاتم بطيشة» على الصوتية الثانية.

الزمالك – الاهلي

استاد القاهرة الدولي

الدوري المصري (الجولة 3)

تبدأ بعد قليل..

تشكيلة الزمالك الاساسية اليوم: محمد أبو جبل – محمود علاء – محمود حمدي الونش – حمزة المثلوثي – أحمد أبو الفتوح – طارق حامد – إمام عاشور – يوسف إبراهيم أوباما – أحمد سيد زيزو أشرف بن شرقي – عمر السعيد.

تشكيلة الاهلي الاساسية اليوم: محمد الشناوي – حمدي فتحي – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق – عمرو السولية – أليو ديانج – علي معلول – محمد مجدي أفشة – بيرسي تاو – محمد شريف.