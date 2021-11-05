مشاهدة مباراة المحرق وناساف بث مباشر يلا شوت نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة المحرق البحريني ناساف كارشي الأوزبكي في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، ضمن مباريات اليوم الجمعة 5-11-2021.

يستقبل استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في البحرين نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 2021 بين المحرق وناساف، وسيسعى كلا الفريقين إلى الفوز باللقب الثاني في تاريخ البطولة.

وحصل المحرق على اللقب نسخة 2008 على حساب نادي الصفاء اللبناني، وكان الكأس من نصيب ناساف عام 2011 على حساب نادي الكويت الكويتي.

وكان المحرق تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام السلط الأردني، مقابل 3 نقاط لكل من الأنصار اللبناني ومركز بلاطة الفلسطيني.

وفاز المحرق في نصف نهائي منطقة الغرب على العهد اللبناني (3-0)، ثم فاز في نهائي الغرب على الكويت الكويتي (2-0).

في المقابل تصدر ناساف المجموعة السادسة لمنطقة الوسط برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من التين عسير التركماني وخوجاند الطاجيكي ولا شيء لعلاي القرغيزي.

وانتصر في نهائي منطقة الوسط على آهال التركماني (3-2)، ويتأهل إلى نصف نهائي المناطق ويفوز على نادي موهون باغان الهندي (6-0)، وفاز في نهائي المناطق على لي مان من هونغ كونغ (3-2) بعد التمديد.

وتنطلق صافرة بداية مباراة المحرق والعهد في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، وينقل البث مباشر على قناة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بموقع اليوتيوب.

المحرق – ناساف

استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة (المحرق – البحرين)

نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

جارية الآن

تشكيلة المحرق الاساسية اليوم: سيد جعفر – راشد الحوطي – وليد الحيام – امين بن عدي – محمد البنا – نور الروابدة – جونا موسيس – عبدالوهاب المالود – محمود المرضي – أحمد صالح – فلافيو.