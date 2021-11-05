مشاهدة مباراة غزل المحلة وانبي بث مباشر يلا شوت الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة غزل المحلة وانبي في الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات اليوم الجمعة 5-11-2021.

يتطلع نادي غزل المحلة إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في الدوري المصري 2021/2022، حين يستقبل انبي على ملعبه ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وحصد غزل المحلة 4 نقاط من أول مباراتين، تعادل مع المصري البورسعيدي في المباراة الافتتاحية للموسم، وتمكن من تحقيق الانتصار الأول على حساب الصاعد حديثًا إيسترن كومباني في الجولة الماضية.

في المقابل، سيسعى انبي إلى تحقيق الانتصار الثاني تواليًا بعد فوزه في الجولة الماضية على حساب المقاولون العرب، وذلك من أجل تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام حامل اللقب الزمالك.

وفشل فريق انبي في تحقيق الفوز على غزل المحلة بالموسم الماضي، حيث تعادل معه في الجولة الثالثة على ملعب بتروسبورت (1-1)، وخسر في الجولة 20 على ملعب غزل المحلة بهدفٍ دون رد سجله اللاعب أحمد عيد.

وتنطلق صافرة بداية مباراة غزل المحلة وانبي من الحكم المصري «نادر قمر الدولة»، في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر غزل المحلة وانبي على قناة أون تايم سبورت 3 المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11861 أفقي، بمعدل الترميز 27500؛ بصوت المعلق الرياضي «محمد الغياتي».

غزل المحلة – انبي

استاد غزل المحلة

الدوري المصري (الجولة 3)

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