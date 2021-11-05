مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وفيوتشر بث مباشر يلا شوت الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وفيوتشر في الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات اليوم الجمعة 5-11-2021.

يستقبل نادي فيوتشر اف سي نظيره المصري البورسعيدي في مواجهة خاصة للمدرب علي ماهر الذي سيصطدم بفريقه السابق بالجولة الثالثة في الدوري المصري 2021/2022.

وسيسعى علي ماهر قيادة فيوتشر لتضميد جراح فيوتشر على حساب المصري البورسعيدي، حيث تلقى الهزيمة الأولى له هذا الموسم أمام الاتحاد السكندري في الجولة الماضية، بعد أن فاز في المباراة الافتتاحية على حساب فاركو.

على الجهة المقابلة، سيتطلع المدرب التونسي معين الشعباني إلى تحقيق الانتصار الأول للنادي المصري في الدوري الممتاز، والانتقام للفريق البورسعيدي من علي ماهر الذي تخلى عن الفريق في ظل إحتياجهم إليه.

وحقق المصري البورسعيدي انتصار وحيد حتى الآن منذ تولي معين الشعباني مهمة تدريبه، وجاء في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بينما تعادل مع غزل المحلة وسموحة في الدوري المصري بالجولة الأولى والثانية على الترتيب.

وتنطلق صافرة بداية مباراة المصري البورسعيدي وفيوتشر من الحكم المصري «محمود عاشور»، في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر المصري البورسعيدي وفيوتشر على قناة أون تايم سبورت 2 المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11861 أفقي، بمعدل الترميز 27500؛ بصوت المعلق الرياضي «محمد الكواليني».

فيوتشر – المصري

استاد برج العرب

الدوري المصري (الجولة 3)

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تشكيلة فيوتشر الاساسية اليوم: محمود جنش – جوناثان نجويم – محمد عبدالمنعم – محمود مرعي – عمر كمال عبدالواحد – غنام محمد – كريم نيدفيد – أحمد رفعت – مصطفى البدري – أيمن الصفاقسي – مروان محسن.

تشكيلة المصري البورسعيدي الاساسية اليوم: أحمد مسعود – كريم العراقي – عمرو موسى – أحمد علاء – حسن علي – فريد شوقي – إيزي إيميكا – محمد عنتر – إلياس الجلاصي – محمد جريندو – أوستن أموتو.