مشاهدة مباراة الفيحاء والحزم بث مباشر يلا شوت الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الفيحاء والحزم في الجولة 11 ببطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم الجمعة 5-11-2021.

يتطلع فريق الفيحاء تعديل مساره في الدوري السعودي 2021/2022 عندما يستضيف الحزم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر.

ولم يعرف الفيحاء الفوز في آخر مباراتين بالمسابقة المحلية، خسر أمام الباطن وتعادل مع النصر؛ ويتواجد في المركز السابع بجدول الترتيب وفي رصيده 14 نقطة من 9 مباريات، ولديه مباراة مؤجلة مع نادي الهلال.

في المقابل، يأمل نادي الحزم تحقيق الانتصار الثالث له هذا الموسم في الدوري السعودي، والأول له منذ 4 جولات (تعادل في مباراتين، وخسر في في آخر مباراتين أمام ضمك والاتحاد؛ ويقبع في المركز الـ11 بجدول الترتيب وفي رصيده 10 نقاط.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الفيحاء والحزم اليوم من الحكم السعودي «محمد القرني»، في تمام الساعة 17:55 بتوقيت السعودية، 14:55 بتوقيت جرينيتش، 16:55 بتوقيت مصر.

وينقل بث مباشر الفيحاء والحزم على قناة شركة الرياضة السعودية 5 SSC، بتقنية HD، وSD المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات على تردد 12418 أفقي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4.

الفيحاء – الحزم

ملعب مدينة المجمعة الرياضية

الدوري السعودي (الجولة 11)

انتهت