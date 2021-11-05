الامارات | دبي تبهر العالم.. 33 ألف مشارك في تحدي الدراجات الهوائية (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تبهر العالم.. 33 ألف مشارك في تحدي الدراجات الهوائية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مدينة دبي صباح اليوم الجمعة أكبر تحدي للدراجات الهوائية تواجد فيه 33 ألف مشارك عند الساعة الخامسة فجراً عند نقاط الانطلاق في المسارات المختلفة بشارع الشيخ زايد بدبي لتبدأ رحلة التحدي الذي أبهر كل المشاركين.

وتفصيلاً تحوّل شارع الشيخ زايد صباح اليوم، إلى مسار ضخم للدراجات الهوائية في مشهد مميز خلال «تحدي دبي للدراجات الهوائية» في دورته الثانية والمُقام برعاية مجموعة «دي بي ولد»، مستقطباً 32,750 مشاركاً من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة والقدرات البدنية، حيث تم تنظيم التحدي على كل من المسار المفتوح بطول 14 كيلومترات، والمسار العائلي بطول أربع كيلومترات، ضمن احتفالية رياضية فريدة حرصت أعداد كبيرة من العائلات من سكان دبي وزوارها على المشاركة فيها بصحبة أبنائهم وبناتهم على تباين أعمارهم.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن تقديره لتنامي الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة الرياضة والذي يتم ترجمته من خلال الإقبال الكبير على الفعاليات الرياضية التي تنظمها دبي، ويتم تصميمها خصيصاً لإشراك الجمهور لتشجيعهم على تبنّي ممارسة الرياضة كأسلوب حياة أكثر نشاطاً وحيوية، موجهاً الشكر لكل من لبّى دعوة سموه للمشاركة في تحدي دبي للدراجات في دروته الثانية، مؤكداً أن الأعداد الكبيرة التي شاركت في التحدي تعكس صورة حضارية لمجتمع دبي الواعي الحريص على اتباع نموذج حياة صحي لا تدخر دبي جهداً في توفير كافة المقومات اللازمة لترسيخه بما يضمن السعادة والصحة لجميع أفراد المجتمع.

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