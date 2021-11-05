الامارات | ميسي لن يسافر مع باريس سان جرمان إلى بوردو!

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي لن يسافر مع باريس سان جرمان إلى بوردو! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الجمعة، أن مواطنه الوافد الجديد ليونيل ميسي لن يسافر إلى بوردو السبت لخوض اللقاء المنتظر ضمن منافسات المرحلة الـ13.

وسيغيب "البرغوث" الصغير للمباراة الثانية توالياً عقب عدم مشاركته أمام لايبزيغ الالماني الأربعاء في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورغم تعرضه لاصابة مزدوجة في فخذه وركبته، تم ادراج اسم نجم برشلونة الإسباني السابق الخميس ضمن قائمة اللاعبين الدوليين للدفاع عن قميص المنتخب الأرجنتيني في استحقاقيه أمام الاوروغواي في 12 الشهر الحالي والبرازيل في 16 منه، وذلك ضمن تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

أكد بوكيتينو خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عشية مباراته أمام بوردو أن ميسي: "سيلتحق بمنتخب الأرجنتين وسنرى ما إذا كان بإمكانه أن يلعب".

وسيكون اللقاء أمام بوردو هو الرابع الذي يغيب عنه الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات والبالغ 34 عاماً منذ انضمامه إلى نادي العاصمة هذا الصيف بسبب الإصابة، بعد مباريات متز ومونبلييه في نهاية سبتمبر في الـ "ليغ1" (كدمة في الركبة اليسرى) ولايبزيغ في المسابقة القارية الأم.

وكان سان جرمان أشار في بيان إلى أن ميسي واصل علاجه الجمعة في مركز التدريب من "آلام وأوتار الركبة".



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