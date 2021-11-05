شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يقيل علاء نوح بعد الخسارة أمام سموحة.. والمدرب يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد عباس عضو مجلس إدارة نادى إيسترن كومبانى إقالة علاء نوح مدرب الفريق بعد الخسارة الثالثة على التوالى أمام سموحة ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وقال عباس فى تصريحات بعد المباراة، إن الخسارة فى 3 مباريات صعبة للغاية، مؤكدا أنه يتمنى تحسين النتائج الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المدير الفني الجديد سيتم الإعلان عنه عقب اجتماع مجلس الإدارة.

من جانبه رد علاء نوح على قرار إقالته من تدريب إيسترن كومبانى قائلا، "ليس لدى مشكلة فى قرارر الإقالة، ولكن كان يجب الجلوس معى أولا وبعدها يتم تحديد مصيرى".

وخسر ايسترن كومباني للمرة الثالة على التوالي أمام سموحة بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الإسكندرية بالجولة الثالثة من بطولة الدورى، سجل الأهداف مروان حمدى "هدفين" وصديق كالابا الهدف الثالث.

تقدم سموحة فى الدقيقة 39 بالهدف الأول والذى سجله مروان حمدى من كرة رأسية اصطدمت بلاعب الفريق المنافس لتدخل مرمى ايسترن كومباني وتقدم الفريق السكندرى.

وفى الدقيقة 57 توغل مروان حمدي بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بشكل رائع على يمين الحارس عمرو حسام معلنا تسجيل الهدف الثانى لسموحة.