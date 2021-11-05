شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يفوز على بورفؤاد.. وزد يواصل الصدارة فى دوري القسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات الجولة السادسة لدوري القسم الثاني وشهدت فوز الترسانة على فريق بورفؤاد 2 / 1 واستمرار فريق زد فى صدارة مجموعة القاهرة برصيد 16 نقطة بعد الفوز على فريق الداخلية بهدف دون رد، وجاءت باقي النتائج كالتالي:

الترسانة وبورفؤاد : 2 / 1

وادي دجلة والقناة 1-صفر

السكة الحديد والمصرية للاتصالات 1-صفر

النصر والمريخ 2-1

بورتو السويس والإنتاج الحربي 2-2

ويتصدر فريق زد قمة المجموعة برصيد 16 نقطة ، و الداخلية في المركز الثاني بـ13 نقطة و بتروجت 11 نقطة و دجلة في المركز الرابع بـ10 نقاط و بورتو في المركز الخامس والترسانة في المركز السادس.