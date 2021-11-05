شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يهاجم غزل المحلة بـ "توكل وكمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حلمي طولان المدير الفني لإنبي تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة ، في اللقاء الذي يقام على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يبحث زعيم الفلاحين عن مواصلة الانتصارات وكذلك إنبي.

وجاء تشكيل انبي كالتالي، محمود جاد، علي فوزي، ابراهيم يحيي، مصطفي شلبي، صلاح ريكو، محمد اسماعيل، مروان داودا، أحمد العجوز، جون ايبوكا، دينوبيتر، مصطفي شكشك.

وعلى دكة البدلاء محمد حامد، محمد مرسي، الحسن ماسا، احمد جمعة، عبدالرحمن سمير، مصطفي جمال، مصطفي دويدار، محمد توكل، زياد كمال.