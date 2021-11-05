شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يهاجم غزل المحلة بـ "توكل وكمال" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن حلمي طولان المدير الفني لإنبي تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة ، في اللقاء الذي يقام على استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يبحث زعيم الفلاحين عن مواصلة الانتصارات وكذلك إنبي.
وجاء تشكيل انبي كالتالي، محمود جاد، علي فوزي، ابراهيم يحيي، مصطفي شلبي، صلاح ريكو، محمد اسماعيل، مروان داودا، أحمد العجوز، جون ايبوكا، دينوبيتر، مصطفي شكشك.
وعلى دكة البدلاء محمد حامد، محمد مرسي، الحسن ماسا، احمد جمعة، عبدالرحمن سمير، مصطفي جمال، مصطفي دويدار، محمد توكل، زياد كمال.
وطالب محمد عودة المدير الفني لفريق المحلة، لاعبي الفريق بضرورة استغلال عامل الأرض وحصد الثلاث نقاط أمام إنبي، ومواصلة العروض القوية بعد الفوز في الجولة الثانية على إيسترن كومباني.
وأكد محمد عودة، أنه يملك فريقاً رائعاً بين عناصر الخبرة والشباب، ومع مرور الوقت سيتحسن الأداء ونقدم مستويات ترضى جماهير المحلة، وأن القادم أفضل بالنسبة لغزل المحلة، موضحا أن الفريق رحل عن صفوفه 17 لاعباً دفعة واحدة وبالتالي في مرحلة تكوين وبناء فريق جديد.
وعلى الجانب الآخر، طالب حلمي طولان، المدير الفني لإنبي، لاعبي الفريق البترولي بضرورة انتزاع النقاط الثلاث من زعيم الفلاحين لمواصلة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الماضية على المقاولون العرب.