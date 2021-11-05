شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل الرسمي لمباراة المصري وفيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معين الشعباني، المدير الفني للمصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقه لمواجهة فيوتشر، اليوم الجمعة، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ3 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي على النحو التالى :

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد علاء، حسن علي

خط الوسط: إلياس جيلاصي، فريد شوقي، محمد عنتر، محمد جريندو، ايزي ايميكا .

خط الهجوم: أوستين أموتو

كما اعلن الكابتن علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر تشكيل فريقه الذي سيبدأ به مباراة اليوم أمام المصري وجاء تشكيل الفريق كالتالي :

حارس المرمى : محمود جنش

الدفاع : جوناثان نجويم ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي وعمر كمال عبد الواحد

الوسط : غنام محمد وكريم نيدفيد وامامهما احمد رفعت ومصطفى البدري وايمن الصفاقسي

الهجوم : مروان محسن

وعلى دكة البدلاء كل من:

محمود حمدي وسعد سمير وطارق طه وكريم عرفات ومحمد رضا وعربي بدر وناصر ماهر ومحمد فاروق وانسنا ابدريال.