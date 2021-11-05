محمد عودة يعلن تشكيل غزل المحلة أمام انبي

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عودة المدير الفنى لفريق غزل المحلة تشكيل فريقه لمباراة إنبى والمقرر لها بعد قليل على ملعب غزل المحلة ضمن مواجهات الجولة الثالثة لـ الدورى المصرى الممتاز .

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالى:

عمرو شعبان /محمد فتح الله /معاذ الحناوي /يحيى حامد/ إيهاب سمير/ حميد ماو /أحمد عفيفي /إبراهيم كونيه / باولن فوافي/ عبده يحيى /أحمد غنيم .

وطالب محمد عودة المدير الفني لفريق المحلة، لاعبي الفريق بضرورة استغلال عامل الأرض وحصد الثلاث نقاط أمام إنبي، ومواصلة العروض القوية بعد الفوز في الجولة الثانية على إيسترن كومباني.

وأكد محمد عودة، أنه يملك فريقاً رائعاً بين عناصر الخبرة والشباب، ومع مرور الوقت سيتحسن الأداء ونقدم مستويات ترضى جماهير المحلة، وأن القادم أفضل بالنسبة لغزل المحلة، موضحا أن الفريق رحل عن صفوفه 17 لاعباً دفعة واحدة وبالتالي في مرحلة تكوين وبناء فريق جديد.

وعلى الجانب الآخر، طالب حلمي طولان، المدير الفني لإنبي، لاعبي الفريق البترولي بضرورة انتزاع النقاط الثلاث من زعيم الفلاحين لمواصلة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الماضية على المقاولون العرب.