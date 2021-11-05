شكرا لقرائتكم خبر عن سيف شاهين ينجح فى الاحتفاظ برئاسة ألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح سيف شاهين فى الاحتفاظ بمنصب الرئيس في انتخابات اتحاد ألعاب القوى التي أقيمت منذ قليل بقاعة الاجتماعات في الأكاديمية الأولمبية باستاد القاهرة.
وفاز “شاهين” فى الإنتخابات بعد حصد 35 صوت من إجمالي 68 صوت لهم حق الحضور والتصويت.
وحصد فتحي ندا المرشح على منصب الرئاسة 24 صوت، وحصل وليد عطا على 9 أصوات.
وفاز في العضوية أحمد حمزة ومحمد أمين وحاتم فودة ومجدي عبد البديع وكريم أكرم ومحمد يحيى وامين شعبان ومجدة الخواجة.