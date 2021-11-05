سيف شاهين ينجح فى الاحتفاظ برئاسة ألعاب القوى

القاهرة - سامية سيد - نجح سيف شاهين فى الاحتفاظ بمنصب الرئيس في انتخابات اتحاد ألعاب القوى التي أقيمت منذ قليل بقاعة الاجتماعات في الأكاديمية الأولمبية باستاد القاهرة.

محمد يوسف

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