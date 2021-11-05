شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يراجع خطة مباراة القمة مع لاعبي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلي، محاضرة للاعبين فى فندق الإقامة استعدادًا لمباراة القمة، قبل التحرك إلى استاد القاهرة لمواجهة الزمالك فى الثامنة مساء اليوم.

وقام المدير الفنى خلال المحاضرة بمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب للظهور بشكل مميز خلال مباراة الزمالك.

وكان الأهلى قد دخل معسكرًا مغلقًا الأربعاء الماضي، بعدما خاض مباراة ودية أمام فريق المرج فاز بها بهدفين لهدف.

وكان الأهلى قد حقق الفوز بهدف نظيف على فريق البنك الأهلي، فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز. سجل هدف المباراة محمد شريف فى الدقيقة 62 من متابعة لتسديدة عمرو السولية، التى ارتدت من الحارس محمود الزنفلي، كما تصدى القائم لتسديدة حمدى فتحى قبل نهاية المباراة، ليرفع الأهلى رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة من مباراتين، بعد أن تغلب على الإسماعيلى برباعية نظيفة فى الجولة الأولى.‏