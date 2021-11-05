شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لا يعرف الهزيمة فى بطولة الدورى منذ 6 أشهر قبل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلح النادى الأهلى بسلسة اللا هزيمة فى الدورى منذ 6 أشهر قبل مواجهة الزمالك فى الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى، فى إطار مباريات الأسبوع الثالث من منافسات بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز فى الجولتين الماضيتين على الإسماعيلى برباعية نظيفة والبنك الأهلى بهدف نظيف، وفى المقابل حسم الزمالك أول مباراتين لصالحه أمام إنبى وطلائع الجيش بهدفين نظيفين على كلا الفريقين.

ويمتلك الأهلى رقما مميزا في بطولة الدورى قبل القمة 123، حيث إنه لا يعرف الهزيمة منذ 6 أشهر فى البطولة، وكانت آخر هزيمة تلقاها المارد الأحمر فى 3 مايو 2021 أمام غزل المحلة بهدف نظيف.

ولعب الأهلى 19 مباراة في الدورى منذ السقوط أمام المحلة، حيث فاز في 13 مواجهة أمام كل من "الاتحاد، سموحة، المقاولون، المقاصة، الإنتاج الحربى، أسوان، وادى دجلة، سيراميكا، إنبى، المصرى، أسوان "الدور الثانى"، وفى الموسم الجديد الإسماعيلى والبنك الأهلى"، وتعادل في 6 مباريات أمام كل من "الزمالك وبيراميدز والبنك الأهلى والإسماعيلى والجيش والجونة".

وفي المقابل، وصل فريق الزمالك للمباراة رقم 25 دون هزيمة منذ الموسم الماضى في جميع المسابقات، حيث كانت آخر مباراة خسرها نادى الزمالك أمام الأهلى فى الدور الأول من دورى الموسم الماضى، بنتيجة 2 / 1، فى 18 أبريل الماضى، فهل ينجح الزمالك فى الحفاظ عليها أم يكسرها الأهلى.