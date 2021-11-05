شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يحقق الفوز الأول بثلاثية أمام ايسترن كومباني فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق سموحة على نظيره ايسترن كومباني بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الإسكندرية بالجولة الثالثة من بطولة الدورى، سجل الأهداف مروان حمدى "هدفين" وصديق كالابا الهدف الثالث.

تقدم سموحة فى الدقيقة 39 بالهدف الأول والذى سجله مروان حمدى من كرة رأسية اصطدمت بلاعب الفريق المنافس لتدخل مرمى ايسترن كومباني وتقدم الفريق السكندرى.

وفى الدقيقة 57 توغل مروان حمدي بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بشكل رائع على يمين الحارس عمرو حسام معلنا تسجيل الهدف الثانى لسموحة.

ولم يكتف سموحة بذلك بل أحرز الهدف الثالث عن طريق صديق كالابا بالدقيقة 80 بعدما توغل عبد الرحمن عامر بالكرة داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مرر الكرة لصديق كالابا أمام المرمى فسدد الأخير الكرة بسهولة في الشباك.

ويضم تشكيل سموحة كلا من الهانى سليمان، رجب نبيل، محمود عزت، أحمد بيكهام، محمد شكرى، محمد كناريا، حليمو، حسين فيصل ،صديق اوجولا، أولا سيكيرو، مروان حمدى

تشكيل ايسترن كومباني يضم كلا من عمرو حسام ، و كمال ابو الفتوح و خالد مصطفى، احمد ثابت محمود صقر ، بنجامين، كريم خميس، احمد السعيد ، الحسينى طه، محمد حسن ، بالإضافة إلى محمد عماد الفيل.

ورفع سموحة رصيده إلى 5 نقاط بينما يظل ايسترن كومباني فى المركز السادس عشر دون رصيد.