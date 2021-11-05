شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يتقدم على مانديه المالى 2 / 1 فى الشوط الأول بدورى أبطال أفريقيا للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق دجلة للكرة النسائية على نظيره مانديه المالى بنتيجة 2 / 1 فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة حاليا بملعب الدفاع الجوى فى افتتاح دورى أبطال أفريقيا للسيدات.

وبدأ دجلة المباراة بالتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: إلهام عيد

خط الدفاع: هيام عبد الحفيظ – بسنت عبد العزيز – مروة طلعت – ياسمين سريسة.

خط الوسط : أمنية محمود – فاتاماتا ديكوريه – كاتلين ميلر – نهى ممدوح.

الهجوم : مروة توفيق.

وتقام البطولة بمشاركة 8 أندية مقسمين على مجموعتين يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، وتنطلق البطولة يوم 5 نوفمبر وحتى يوم 19 من الشهر نفسه.

ويستضيف ملعبا الدفاع الجوي والسلام منافسات البطولة، وتضم المجموعة الأولى كل من وادي دجلة ممثل مصر، ومانديه المالي ومالابو كينجز الغيني الاستوائي، وسيكوندي هاساكاس الغاني.

أما المجموعة الثانية فضمت فيهيجا كوينز الكيني وصنداونز الجنوب أفريقي والجيش الملكي المغربي وريفر أنجلز النيجيري.

ويمثل وادي دجلة مصر في البطولة بعد أن فاز ببطولة الدوري فى الموسم الماضي.