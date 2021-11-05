شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. 25 هدفا بإمضاء عربي في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصلنا عن قمة المتعة والإثارة في الكرة المصرية، عندما يستضيف استاد القاهرة الدولي، مباراة الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الأهلي والزمالك في موجهة جديدة بالدوري الجديد، لا تخلو من المتعة والندية والإثارة.

يدخل كل فريق اللقاء بحثاً عن الفوز وحصد الثلاث نقاط محققاً العلامة الكاملة بالدوري العام، بعدما فاز الأهلي في أول جولتين على حساب الإسماعيلي 4/0 ثم البنك الأهلي 1/0، وكذلك فعل الزمالك أولاً على حساب إنبي 2/0 ثم الطلائع 2/0 أيضاً، ليحتفظ كل فريق بنظافة شباكه قبل اللقاء المرتقب.

هذه القمة هي رقم 123 في مواجهات القطبين، حيث سبق وخاض الأهلى والزمالك 122 مباراة سابقة فى البطولة المحلية، حيث فاز الأهلى فى 46 مباراة بينما فاز الزمالك فى 27 مباراة أخرى، وتعادل الفريقان فى 49 مباراة.

أحرز الأهلي 12 هدفاً عن طريق نجومه الأجانب أخرهم الثنائي العربي وليد أزارو (المغرب) وعلي معلول (تونس) في القمتين 115 عام 2018 و الـ 118 سنة 2019.

سجل نجوم الزمالك من العرب والأفارقة 13 هدفاً في مرمى الأهلي كان أخرها للتونسي فرجاني ساسي في لقاء القمة الأخير بالدوري الماضي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

زار لاعبو النادى الأهلى شباك الزمالك بـ152 هدفاً كان آخرها هدفا محمد شريف فى شباك جنش خلال مباراة الدور الأول، بينما سجل لاعبو الزمالك 105 أهداف فى شباك الأهلى كان آخرهم هدف شيكابالا فى مرمى على لطفي.