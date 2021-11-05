شكرا لقرائتكم خبر عن نهى ممدوح لاعبة دجلة تسجل الهدف الأول فى تاريخ دورى أبطال أفريقيا للسيدات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجلت نهى ممدوح لاعبة وادي دجلة أول هدف فى تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقا للسيدات، التي تستضيفها مصر فى الفترة من 5 نوفمبر حتى 19 من الشهر ذاته، لتدخل تاريخ البطولة.
وتجرى حاليًا مباراة وادي دجلة، ومانديه المالي، على ستاد الدفاع الجوي، في أولى مباريات الفريق المصري بالبطولة الأفريقية.
وتقام البطولة بمشاركة 8 أندية مقسمين على مجموعتين يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، وتنطلق البطولة يوم 5 نوفمبر وحتى يوم 19 من الشهر نفسه.
ويستضيف ملعبا الدفاع الجوي والسلام منافسات البطولة، وتضم المجموعة الأولى كل من وادي دجلة ممثل مصر، ومانديه المالي ومالابو كينجز الغيني الاستوائي، وسيكوندي هاساكاس الغاني.
أما المجموعة الثانية فضمت فيهيجا كوينز الكيني وصنداونز الجنوب إفريقي والجيش الملكي المغربي وريفر أنجلز النيجيري.
ويمثل وادي دجلة مصر في البطولة بعد أن فاز ببطولة الدوري في الموسم الماضي.