شكرا لقرائتكم خبر عن نهى ممدوح لاعبة دجلة تسجل الهدف الأول فى تاريخ دورى أبطال أفريقيا للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت نهى ممدوح لاعبة وادي دجلة أول هدف فى تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقا للسيدات، التي تستضيفها مصر فى الفترة من 5 نوفمبر حتى 19 من الشهر ذاته، لتدخل تاريخ البطولة.

وتجرى حاليًا مباراة وادي دجلة، ومانديه المالي، على ستاد الدفاع الجوي، في أولى مباريات الفريق المصري بالبطولة الأفريقية.