شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن محمد عادل حكم مباراة القمة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية تعيين الحكم الدولى محمدعادل لإدارة مباراة الأهلى والزمالك المقرر لها الثامنة مساء اليوم فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، و التى تحمل رقم 123 فى مباريات القمة، المقرر إقمتها باستاد القارة.

يعاون محمد عادل، أحمد حسام مساعد أول و يوسف البساطي مساعد ثاني وأمين عمر حكم رابع وأحمد الغندور حكم var وعبد العزيز السيد مساعد var .

- 43 عاما هو عمره ، حيث أنه مواليد عام 1978

- 2018 حصل على الشارة الدولية ، أى منذ 3 سنوات فقط

- يعمل بجانب التحكيم كضابط فى قطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية

- شارك فى تحكيم دورة الالعاب الافريقية التى أقيمت بالمغرب 2019

- تم اختياره من الاتحاد العربى للمشاركة فى إدارة كأس العرب أغسطس الماضى .

- 17 مباراة أدارها محمد عادل للأهلى فاز فى 13 وتعادل 3 مرات ، وخسر مرة واحدة

- 18 مباراة ادارها للزمالك حقق الفوز فى 12 وتعادل فى مواجهتين ، وخسر مرتين

- 55 بطاقة صفراء أشهرها فى مباريات الاهلى و الزمالك

- 5 كروت حمراء أشهرها للاعبى الفريقين فى مجموع المباريات

- 11 ركلة جزاء احتسبها فى مبارياته مع الفريق الأحمر و الأبيض



