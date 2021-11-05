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كل ما تريد معرفته عن محمد عادل حكم مباراة القمة.. إنفو جراف

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية تعيين الحكم الدولى محمدعادل لإدارة مباراة الأهلى والزمالك المقرر لها الثامنة مساء اليوم فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى الممتاز، و التى تحمل رقم 123 فى مباريات القمة، المقرر إقمتها باستاد القارة.

 

 يعاون محمد عادل، أحمد حسام مساعد أول و يوسف البساطي مساعد ثاني وأمين عمر حكم رابع وأحمد الغندور حكم var وعبد العزيز السيد مساعد var .

 

- 43 عاما هو عمره ، حيث أنه مواليد عام 1978 

 

-  2018 حصل على الشارة الدولية  ، أى منذ 3 سنوات فقط 

 

- يعمل بجانب التحكيم كضابط فى قطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية 

 

- شارك  فى  تحكيم دورة الالعاب الافريقية التى أقيمت بالمغرب 2019

 

- تم اختياره من الاتحاد العربى للمشاركة فى إدارة كأس العرب أغسطس الماضى .

 

-   17 مباراة أدارها محمد عادل للأهلى فاز فى 13 وتعادل 3 مرات ، وخسر مرة واحدة 

 

- 18 مباراة  ادارها للزمالك حقق الفوز فى 12 وتعادل فى مواجهتين ، وخسر مرتين 

 

- 55 بطاقة صفراء أشهرها فى مباريات الاهلى و الزمالك 

 

- 5 كروت حمراء أشهرها للاعبى الفريقين فى مجموع المباريات 

 

-  11 ركلة جزاء  احتسبها فى مبارياته مع الفريق الأحمر و الأبيض

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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