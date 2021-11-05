شكرا لقرائتكم خبر عن البارالمبية فى بيان رسمى: اللجنة فى انعقاد دائم لحين كشف أسباب وفاة طارق وهدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية، فى بيان رسمى لها، أنها فى حالة انعقاد دائم لحين الكشف عن الأسباب المتعلقة بوفاة اللاعب البارالمبى طارق مصطفى وهدان، وأكدت اللجنة أنها لم ولن تتقاعس أو تتهاون فى الوصول إلى تلك الأسباب حيث إن اللجنة البارالمبية هى صاحبة الحق الأصيل فى التحقيق واستيضاح كافة الأمور الإدارية والقانونية.

وجاء نص البيان كالتالى ...

"فى ضوء الأحداث الأخيرة المتعلقة بوفاة ( المغفور له ) اللاعب البارالمبى طارق مصطفى وهدان بطل رفع الأثقال، تعلن اللجنة البارالمبية المصرية أنها فى حالة انعقاد دائم لحين الكشف عن الأسباب المتعلقة بالوفاة وتؤكد اللجنة أنها لم ولن تتقاعس أو تتهاون فى الوصول إلى تلك الأسباب حيث أن اللجنة البارالمبية هى صاحبة الحق الأصيل فى التحقيق واستيضاح كافة الأمور الإدارية والقانونية.

وأضافت اللجنة، "كما تؤكد اللجنة للجميع أنها دائما تقف على مسافة واحدة من الجميع وأنها الداعم الأول والأخير للاعبين البارالمبيين، وانها قامت بإيقاف بعض أعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى لفريق رفع الأثقال لحين انتهاء التحقيقات والإعلان عن النتائج النهائية، وتشير اللجنة أنها قامت بطلب صورة من تحقيقات الوزارة التى تمت من أجل الاطلاع عليها والاستناد إليها بجانب ما تجريه من تحقيقات فى إصدار القرارات المناسبه للواقعه، خاصة أن اللجنة كانت تعول كثيرا على اللاعب كونه من الابطال الواعدين الذين يتم اعدادهم من أجل تحقيق ميدالية بارالمبية فى بطولة العالم بجورجيا نهاية الشهر الجارى، وايضا تحقيق ميدالية فى دورة الألعاب البارالمبية فى باريس 2024".

وتابعت اللجنة "وأن مجلس الإدارة يسير فى جميع خطواته بحيطه وحذر من أجل استيضاح الأمر والدقه فى إصدار القرارات لذا يهيب مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية كل من يتناول الموضوع عدم إلقاء التهم جزافا وتحرى الدقه فيما يقال مراعاة لشعور أسرة الفقيد وسمعة أعضاء مجلس الإدارة والله الموفق و المستعان".