الامارات | سيدة أردنية تتصدر مشهد تتويج الرمثا بلقب الدوري.. وتحلل طريقة الفوز (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة أردنية تتصدر مشهد تتويج الرمثا بلقب الدوري.. وتحلل طريقة الفوز (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطفت سيدة أردنية الأضواء وتصدرت المشهد في احتفالات فريق الرمثا بلقب الدوري الأردني لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخ النادي والأولى منذ نحو 40 عاماً، بعدما زحفت مع آلاف الجماهير من أقصى شمال الأردن إلى العاصمة عمان لمؤازرة فريقها في مباراته مع الجزيرة الحاسمة على اللقب.

وتركزت الكاميرات على "الحاجة الأردنية" التي شوهدت على مدرجات استاد عمان الدولي ترفع يديها للشماء تدعو لتمكن الجماهير من العودة إلى مدينة الرمثا بصحبة كأس الدوري في وقت كانت الخسارة وحدها أمام الجزيرة كفيلة بإفساد مشهد الفرحة الرمثاوية ونقلها إلى استاد الملك عبدالله في القويسمة لإسعاد جمهور الوحدات باللقب خصوصاً أن الأخير هزم العقبة بخماسية نظيفة وانتظر هدية جزراوية لم تتحقق بعدما فرض الرمثا التعادل 1-1.

وبتعادل الرمثا مع الجزيرة فإنه تساوى مع الوحدات بالنقاط وضمن التتويج باللقب مستفيداً من أفضلية المواجهات المباشرة مع الوحدات إذ هزمه ذهاباً وإياباً.

عودة إلى الحاجة الأردنية، التي تهافت عليها الإعلاميون لمقابلتها، وظهرت على قناة "المملكة" الأردنية بكل عفوية تروي ما حدث في مباراة فريقها الرمثا أمام الجزيرة، مشيرة إلى أنها كانت غاضبة من هدف الجزيرة الأول الذي كاد يحطم كل شيء قبل ان يعادل الرمثا النتيجة ويحظى باللقب.

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